Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Landen vandaag

Big Jump tekent present

Zondag 9 juli springen in onze regio honderden mensen in de rivieren om aandacht te vragen voor proper water en gezonde riviersystemen. Voor het betere zwemplezier in het zonovergoten komende weekend kan je in de buurt terecht in Leuven, Tienen en Begijnendijk. Ben je bezorgd over de kwaliteit van onze rivieren? Daar is alle reden toe. Momenteel voldoet geen enkele waterloop in België aan de Europese Kaderrichtlijn Water, die vereist dat al onze waterlopen in 2027 in ‘goede staat’ verkeren. We zijn dus nog ver van doel en 2027 staat al voord de deur.