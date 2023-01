Geplande werken in de Beemden

Landen Voorkom phishing met Safeonweb

Er circuleren frauduleuze berichten over (energie)premies of teruggave van belastingen. Een officiële instantie zoals de Vlaamse overheid of uw energiehuis zal u nooit via e-mail, sms, of telefoon vragen naar uw wachtwoord, uw bankgegevens of andere persoonlijke en gevoelige gegevens. Voor meer informatie over hoe u phishing kan herkennen en rapporteren, kan je hier terecht.

19 januari