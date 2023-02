Geen carnaval wegens te weinig geld in kas : “We kunnen onze spaarcenten er niet blijven insteken”

“We hebben onze vereniging in 2016 opgericht”, vertelt de dame. “Onze vereniging telt zo een 15-tal leden. Dankzij onze bals en andere activiteiten konden we in 2018 en 2019 eindelijk weer een stoet in Landen organiseren. Vervolgens kwam er corona en konden we gedurende twee jaar niets konden of mochten doen. andelaars in Landen zijn ook niet meer zo happig om te sponsoren, het is voor iedereen een moeilijke periode he. Van de stad kregen we ook geen financiële steun, het is nochtans een feest voor jong en oud.”