Fietsdelen met Blue-Bike

LandenAan het station van Landen en ook aan de Eén Meilaan 16 kan je voortaan een Blue-Bike huren. De Blue-Bike is een fiets die je kan huren in verschillende treinstations waaronder het station van Landen. Na het gebruik moet je de fiets naar de vertrekplaats terugbrengen.

Een Blue-bike ontlenen kan snel en eenvoudig. Lid worden doe je in enkele kliks online via de website, of in een van de deelnemende fietspunten. Van zodra je jouw Blue-bikekaart hebt ontvangen (of wanneer jouw MOBIB-gekoppeld werd), kan je op meer dan 70 Blue-bikelocaties een fiets ontlenen.

Ontleen je fiets

Op de Blue-bikelocatie aan het station van Landen en op de Eén Meilaan 16 vind je Blue-bikes met slimme sloten. De slimme sloten met ingebouwde kaartlezer zorgen ervoor dat je nog sneller een fiets kan ontlenen. Door je Blue-bike- of MOBIB-kaart tegen het slot te houden of door de QR-code te scannen in de Blue-bike-app, ontgrendel je de fiets en kan je meteen vertrekken. Op locaties met slimme Blue-bikes kan je dus meteen fietsen eens je lid bent en hoef je niet op een Blue-bikekaart te wachten. Met de app kan jij zo vertrekken!

Breng de fiets terug

Breng de fiets binnen de 24 uur terug naar dezelfde locatie waar je hem hebt meegenomen. Om je rit te beëindigen plaats je de Blue-bike terug op de locatie waar je hem ontleend hebt en sluit je het slot.

Wat kost het?

Een jaarabonnement kost 12 euro. In Landen betaal je dankzij een tussenkomst van de stad en de Vlaamse overheid steeds 1,50 euro per rit (max. 24 uur). Meer info over de tarieven vind je op de website van Blue-bike.