Feestelijke inhuldiging heraanleg Everpoelstraat

“Vorig jaar in juni hebben we een participatiemoment in het dorp gehouden en een online enquête georganiseerd zodat de dorpsbewoners hun zeg hadden in dit project”, zegt Lore Fourie, schepen van ruimtelijke ordening & stedenbouw. “Aandachtspunten waren het ontharden, het verbeteren van de verkeersveiligheid, de situatie van de kapel en een plaats voor ontmoeting en spelen. Bij het onthardingsproject werden ook de situatie van kapel en een nieuw speelterrein opgenomen in de plannen. De totale kostprijs van het project is geraamd op ongeveer 75.000 euro. We hebben het pleintje vergroot, een gedeelte van de straat is onthard, nieuw groen is aangeplant en er is gezorgd voor speeltuigen voor de kinderen en jongeren van ons dorp. Daarnaast werd er ook een toffe petanquebaan aangelegd, voor iedereen vrij te gebruiken. Ondanks de regen bij de start was het een gezellige inhuldiging. “