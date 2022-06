Extra vaccinatiedag voor 80plussers

Landen Parkeerver­bod voor einigen van straatkol­ken

De straatkolken en openbare riolering in Landen zijn in beheer van Fluvius. Iedere 6 maanden worden de 5000 kolken op ons grondgebied gereinigd in opdracht van Fluvius. Op 13 en 20 juni geldt een (gedeeltelijk) parkeerverbod in de Stationsstraat en de Fabriekstraat voor het reinigen van de straatkolken. Dank om het parkeerverbod te respecteren!

10 juni