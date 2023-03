Duurzame toekomst voor Getedorpen: “We vinden het belangrijk om de inwoners te betrekken bij het plan”

De provincie Vlaams-Brabant keurde zopas de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Dorpskernen Getestreek’ goed. “Hierin staan de plannen om samen te werken aan een vernieuwd ruimtelijk beleid voor de woonkernen in de Getestreek. Vanaf 10 maart kunnen de inwoners de plannen inkijken”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. Blijft de vraag: wat brengt de toekomst voor wonen, werken en leven in de Getestreek?

“Als we de open ruimte in Vlaams-Brabant willen sparen, moeten we meer gaan wonen, werken en leven in de kernen van onze steden en dorpen.” Aan het woord is gedeputeerde Ann Schevenels van de provincie Vlaams-Brabant die bijzondere aandacht heeft voor de Getestreek. “Die stelling is zeker van toepassing in de Getestreek”, klinkt het. “Het afbakenen van de kernen in een ruimtelijk uitvoeringsplan is een belangrijke stap. Met deze startnota wordt het plan letterlijk opgestart met een duurzame toekomst voor de Getedorpen als doelstelling.”

Geld en tijd

Kort samengevat: de dorpskernen zullen worden versterkt en tegelijk moet het open en groene karakter behouden blijven. “Met het strategisch project OnverGETElijk werken de provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Zuid- Hageland, de gemeenten Linter, Hoegaarden, Geetbets en de steden Zoutleeuw, Landen en Tienen al enkele jaren samen aan een duurzame toekomstvisie voor onze dorpen,” zegt Marleen Lefevre, schepen van Ruimtelijke Ordening in Hoegaarden. Jo Roggen, burgemeester van Geetbets, voegt er nog het volgende aan toe: “Door samen te werken zijn we veel efficiënter. We hoeven niet elk apart een afbakeningsplan op te maken en sparen dus veel geld en tijd uit.”

Schepen Lore Fourie is tevreden dat de inwoners worden betrokken bij de toekomstige ontwikkeling van de Getestreek.

De samenwerking houdt niet noodzakelijk in dat in de vijf gemeenten dezelfde regels van kracht zullen zijn in de toekomst. “In het plan bepalen we voor de vijf gemeenten de grens van de kernen. Daarna kan iedere gemeente zijn eigen bouwregels uitwerken voor de kernen om zo de woonontwikkeling gebiedsgericht te sturen”, aldus Carl Kempeneers, schepen van Ruimtelijke Ordening in Zoutleeuw.

Quote Iedereen kan de startnota van 10 maart tot en met 8 mei raadplegen en opmerkin­gen indienen Lore Fourie, schepen van Ruimtelijke Planning in Landen

Ook niet onbelangrijk: inspraak van de burger. In Landen wordt dat voornemen op applaus onthaald: “We vinden het belangrijk om de inwoners van de Getestreek te betrekken bij de ontwikkeling van het plan. Iedereen kan de startnota van 10 maart tot en met 8 mei raadplegen en opmerkingen indienen”, besluit Lore Fourie, schepen van Ruimtelijke Planning. Er zullen ook informarkten georganiseerd worden in Linter (gemeentehuis, 15 maart, 19 uur), Hoegaarden (gemeentehuis, 23 maart, 19.30 uur) en in Landen (stadhuis, 19 april, 20 uur). Meer info: www.vlaamsbrabant.be/getestreek

