Dienst omgeving niet beschikbaar

Landen Reinigen straatkol­ken van start

De straatkolken en openbare riolering in Landen zijn in beheer van Fluvius. Iedere 6 maanden worden de 5.000 kolken op ons grondgebied gereinigd in opdracht van Fluvius. De aannemer ABOG, in opdracht van Fluvius, start in de week van 5 december en werkt tot eind december. Op maandag 12 en maandag 19 december geldt een parkeerverbod in de Stationsstraat en in de Fabriekstraat van 7 tot 11 uur. Het parkeerverbod wordt geschrankt geplaats zodat een aantal parkeerplaatsen beschikbaar blijven.

5 december