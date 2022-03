Dichterlijk talent gezocht voor Poëzie aan de kapel

Linter/Kortenaken Linter en Kortenaken leggen werken in centrum Neerlinter stil: “Veel te laat op de hoogte gebracht”

Een aannemer is deze woensdag in opdracht van Fluvius begonnen met het vernieuwen van nutsleidingen in het centrum van Neerlinter. Vermits er bij de gemeente Linter geen werkvergunning was aangevraagd en bij de gemeente Kortenaken geen signalisatievergunning, legden beide gemeenten de werken stil.

9 maart