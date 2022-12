“De modder is weg, de verwarming ook”: zes maanden geleden werden de inwoners van Landen getroffen door zware regenval

LandenMet een oranje wagentje dat haast op komische wijze meegenomen werd door het wassende water, had Landen meteen hét symboolbeeld voor de wateroverlast die de stad afgelopen zomer trof. Een halfjaar later is die ene komische noot volledig verdwenen. Het is wachten op het Vlaams Rampenfonds. Of zelfs op een manier om het warm te krijgen. “Je hebt geen idee hoeveel water — o ironie — je nodig hebt om water weg te poetsen.”