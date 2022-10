De Leeuwerik gaat op najaarstocht op 23 oktober

Landen Jeugd­dienst Landen verwent jeugdvere­ni­gin­gen met ontbijt

Op 21 oktober is het de Dag van de Jeugdbeweging. Dé dag waarop jongeren trots hun uniform aantrekken om naar school of naar het werk te gaan. Samen maken de jeugdverenigingen er een geweldige dag van en het maakt niets uit of je nu bij de scouts of de KLJ zit.

