Dag van de landbouw op zondag 18 september

In aanvulling op de nooddorpen voor Oekraïense vluchtelingen in Antwerpen en Mechelen komen er mogelijk twee kleinere nooddorpen in Vlaams-Brabant. De Vlaamse regering heeft in onze provincie op dit moment nog 4 mogelijke locaties op het oog. Naast Wijgmaal, Kessel-lo en Halle staat ook Domein ’t Park in Landen op de lijst van potentiële locaties. Bij de keuze van deze locaties keek de Vlaamse regering naar parameters zoals bereikbaarheid met het openbaar vervoer, nabijheid van een centrum en de aanwezige faciliteiten.

31 augustus