Buurt kan genieten van groene plek in Walshoutem

Landen Kerkstraat krijgt kortpar­keer­plaats vanaf 8 maart

Volgende week wordt kortparkeren mogelijk in de Kerkstraat in het centrum van Landen. Maandag zal de technische dienst alvast de nodige verkeersborden plaatsen. Een dag later, op dinsdag 8 maart, gaat het kortparkeren ook effectief van start. Voorlopig gaat het wel maar om één parkeerplaats.

28 februari