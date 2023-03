Bod van stad op pc Attenhoven aanvaard

Burgemeester Debroux is tevreden met de aanwerving. “Landen heeft de ambitie om in de grote deelgemeenten een ontmoetingscentrum te realiseren. In Neerwinden en Wange werd ondertussen een OC geopend en ook in Walshoutem werd onlangs de kerk aangekocht om dienst te doen als ontmoetingscentrum. In Attenhoven kon er echter nog geen ontmoetingscentrum worden gerealiseerd. In de vorige legislatuur werd er al onderhandeld over de aankoop van het parochiaal centrum maar kwam het niet tot een vergelijk met de eigenaar. Het verenigingsleven in Attenhoven en omstreken keek hier enorm naar uit. We zijn dan ook blij dat we deze site kunnen omvormen tot een ontmoetingscenstrum”, zegt Debroux .