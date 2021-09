Bezoeker Plopsaqua Landen-Hannuit redt kind van verdrinkingsdood: “Het was niet verplicht, maar vanaf nu zetten we aan elk bad een redder”

Landen Inbrekers raken nachtwin­kel niet binnen

13 augustus De 36-jarige eigenaar van een dag- en nachtwinkel in de Neerwindenstraat in Landen stelde donderdag rond 9.50 uur vast dat dieven geprobeerd hadden in te breken. De daders verwijderden het rooster van het keldergat dat met een ketting was vast gemaakt. De nacht voordien had de man wel lawaai gehoord, maar had verder niets verdachts opgemerkt. Mogelijk namen de daders noodgedwongen de vlucht voor ze konden toeslaan. De politie onderzoekt de zaak verder.