Bezoek de wijken met volkse bijnamen in hartje Landen tijdens de Open Monumentendag

In 1924 bouwde de Landense Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen 27 huizen in de Kalsbergstraat en 6 in de Raeymaeckersstraat (1933). De Wet De Taeye (1948) en de Wet Brunfaut (1949) maakten in de naoorlogse periode grotere projecten mogelijk. Zo werden in de wijk Steenberg (Oud-Korea) in de periode 1950-1957 188 nieuwe huizen gebouwd, gevolgd door 48 appartementen einde jaren 1960. In de jaren 1970 volgde Nieuw-Korea (Steenberg) met 465 huizen. De witte wijk Cuba (Sint-Norbertus) verrees na de ontmanteling van de sloppenwijk Syndicaatkoer aan de Hannuitsesteenweg: in de jaren 1960 werden 85 huizen gebouwd en in 1971 volgden nog eens 14 woningen. De wijk Vietnam (Sint-Beggalaan) zag het daglicht rond 1972-73. Na de afbraak van de suikerfabriek met aanhorigheden op het Betsveld verscheen de wijk ‘Dallas’ (1975-1985). TFabrik te Attenhoven was een complex rijwoningen voor arbeiders gebouwd op de plaats van de oude suikerfabriek. Vlaams minister-president Yves Leterme huldigde op 24 februari 2006 de verkaveling Afghanistan (Roosgracht) en de eerste 12 woningen van Guantánamo (De Mot) in. Ten slotte verhuizen we naar Libanon, de meest recente woonwijk (Betsveld Molenberg, rond 2007), waar duurzame technieken en materialen gepromoot werden, zoals trouwens ook in Afghanistan (Roosgracht) met de aanleg en bescherming van groene zones en buffering van het regenwater. Duurzaamheid is het Europese thema, dit jaar ook gehuldigd op Open Monumentendag Vlaanderen.