Bestuur Landen werkt aan maatregelen om gevolgen van extreme weersomstandigheden op te vangen: “We willen inwoners stimuleren om actief mee te werken”.

Landen Na stad geeft ook provincie negatief advies voor moskee in Attenhoven

Het stadsbestuur van Landen had het al gedaan, maar nu geeft ook het provinciebestuur een negatief advies op de aanvraag om in de Kalisgroenstraat in Attenhoven een moskee in te richten. “De erkenningsaanvraag van de lokale geloofsgemeenschap Nour Al Houda te Landen voldoet niet aan alle verplichtingen vermeld in artikel 7 van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021”, klinkt het. De bal ligt nu in het kamp van de Vlaamse Regering, die de knoop moet doorhakken.

24 november