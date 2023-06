Belijningswerken van start

“Geen steun van de stad? Dan doen we het gewoon zelf”: Anneleen start inzamelac­tie om hobbywin­kel te redden

Banken die te hoge eisen stellen en de stad die door een gebrek aan regelgeving geen steun kan bieden. Het zijn twee grote problemen voor Anneleen Brants (39) van hobbywinkel Borduurbloempje in de Peperstraat in Tienen. Nu na drie jaar het contract van haar handelszaak afloopt, dreigt ze haar winkel immers te moeten sluiten. Aan opgeven denkt Anneleen niet, want met een steunactie probeert ze nu zelf zo’n 50.000 euro in te zamelen om alsnog haar droomwinkel te kunnen voortzetten.