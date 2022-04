Autodeelbuddy's gezocht

Als buddy ga je samen met andere inwoners op pad en laat je hen zien hoe je de deelwagens en -fietsen in de gemeente kan gebruiken. Op 20 april organiseren Beweging.net en Autodelen.net in Landen een vorming om buddy te worden. Hier leer je alles over auto- en fietsdelen en gaan we in gesprek over hoe jij deze informatie kan doorgeven aan andere mensen in jouw buurt.