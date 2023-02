Ambulancier die zich uitgeeft voor politieman om jongeren te verjagen krijgt werkstraf

Y.C. kreeg het in november 2020 danig op zijn heupen van enkele jongeren die in de buurt voor overlast zorgden. C. vond er niet beter op dan een politiekaart na te maken en in de hoedanigheid van agent, wilde hij de jongeren wegsturen. Dat plannetje mislukte schromelijk, want hij werd niet geloofd. De politie stelde een onderzoek in en dat bracht de ambulancier nu voor de rechtbank. “Hij beschikt over aan blanco strafregister, hij is zeer jong en er zijn geen nieuwe feiten gekend. De beklaagde heeft een voorbeeldfunctie als ambulancier. Hij geeft blijk van schuldinzicht en hij neemt zijn verantwoordelijkheid op”, stelde de rechtbank. Het werd een taakstraf van 46 uur.