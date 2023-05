Alice, de eeuwelinge die TikTok veroverde, is niet meer: “Ze had nooit gedacht dat ze 100 zou worden”

Truienaar wint 1 miljoen met tijdelijke EuroMilli­ons-ac­tie

Eén Truienaar is sinds gisteren wellicht een erg gelukkige man. Gisteren kreeg hij het heuglijke nieuws 1 miljoen euro te winnen met een tijdelijk loterijspel, My Bonus. De winnaar bracht zijn lotje binnen in dagbladhandel ‘Aan de statie’ in Sint-Truiden.