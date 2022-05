Albanezen verdacht van diefstal met braak en vereniging van misdadigers

Zoutleeuw Zoutleeuw zet lokale muzikale helden in de schijnwer­pers

Het is zaterdag 30 april weer tijd voor het grootste muziekfeest van Vlaanderen en Brussel. Organisatoren uit heel Vlaanderen en Brussel zetten lokaal talent op podia in de buurt. In Zoutleeuw slaan jeugdhuis Paljas en de jeugddienst de handen in elkaar voor een avond met optredens van lokale bands, dj’s, spijzen en dranken. Sfeer en gezelligheid te over!

28 april