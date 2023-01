41 banen op de tocht bij aluminiumbedrijf Hydro Building Systems

Landen KIJK. ‘Oudste Tik­Tok-ster van het land’ wordt 100 jaar

In woonzorgcentrum Zevenbronnen in Walshoutem, een deelgemeente van Landen, is het volgende week maandag groot feest. Dat melden ze zelf aan onze redactie. Hun bekendste bewoner wordt namelijk 100 jaar. Je kent Alice Trossard misschien wel vanop TikTok, want daar is ze een echte hit.

19 januari