280 nieuwe inwoners op onthaaldag Landen.

“Dagelijks horen we in het nieuws spreken over burenruzies, verzuring en vervreemding. Daarom vinden we het zo belangrijker om jullie als nieuwkomers te laten kennismaken met elkaar en met ons want als nieuwkomer in een nieuwe omgeving is het altijd een beetje zoeken. Wij willen van Landen een stad maken waar mensen zich thuis voelen, elkaar nog kennen, waar buren bij elkaar terecht kunnen, waar mensen een praatje slaan bij elkaar op straat, … Met deze kennismaking willen wij dat graag stimuleren”, vertelt schepen van burgerzaken Lore Fourie (CD&V).