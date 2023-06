Zware schade aan ‘Het Wezeltje’ in Lanaken na dakbrand: “Gebouw gaat dit schooljaar niet meer open”

In kleuterschool ‘Het Wezeltje’ in Veldwezelt (Lanaken) heeft zaterdagnamiddag een zware brand gewoed. Het vuur ontstond in het dak, maar hoe dat precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. De schade in het gebouw is zo groot dat de school dit schooljaar niet meer zal opengaan. Voor de 111 kleuters van Het Wezeltje wordt een oplossing gezocht.

De brandweer werd rond 13.30 uur opgeroepen nadat getuigen in het dak van kleuterschool ‘Het Wezeltje’ vlammen hadden gezien. “Het gaat om een school waar kleutertjes tussen 2,5 en 6 jaar school lopen. Gelukkig is het zaterdag en is er niemand aanwezig. De brandweer heeft sleuven in het dak aangebracht om de verspreiding van de vlammen tegen te gaan", vertelt burgemeester Marino Keulen (Open Vld). De brandweer heeft de hele namiddag moeten blussen. Rond 16.30 uur hadden de brandweerlui de brand stilaan onder controle en nam ook de rookontwikkeling af. Om 20.15 uur konden de brandweerkorpsen stoppen met blussen.

Buurtbewoners moesten al die tijd ramen en deuren gesloten houden en ventilatiesystemen uitschakelen door de hevige rookontwikkeling. De politie stelde een perimeter in om buurtbewoners op afstand te houden.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De brandweer had de handen vol met de bluswerken. © Jempi Welkenhuyzen

Zonnepanelen

Hoe de brand ontstaan is, is nog onduidelijk. Wel is zeker dat het om een dakbrand gaat die ontstaan is op een plat stuk waar zonnepanelen liggen. Via de isolatie zou het vuur zich verder verspreid hebben. Kortsluiting aan de zonnepanelen wordt niet uitgesloten. “Maar het onderzoek is nog volop bezig en alle pistes liggen nog open", reageert de politie.

Schade

De kleuterschool van Veldwezelt werd tien jaar geleden nog gerenoveerd. De schade aan het gebouw is alvast groot. “De brand is nog niet helemaal onder controle, maar het is wel al duidelijk dat er veel schade is”, zegt directeur Daisy Hermans. “Tot en met woensdag zullen de kleuters niet naar school kunnen. Vanaf donderdag hopen we een oplossing te hebben, zodat we samen het schooljaar kunnen afsluiten. Maar dit schooljaar gaat ons gebouw in de Berenhofstraat sowieso niet meer open.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De brandweer had de handen vol met de bluswerken. © jempi welkenhuyzen

“De brandweer is om 20.15 uur gestopt met blussen", zegt burgemeester Keulen. “Door het vele water is een plafond ingezakt en is er in het gebouw veel waterschade. “Vanaf volgende week donderdag gaan we de 111 kleuters van Het Wezeltje in de lokalen van de buitenschoolse opvang en in ontmoetingscentrum Berenhof in Veldwezelt opvangen. Daar kunnen ze hun schooljaar afmaken.”

Afgelopen woensdagavond werd ook al de middelbare school Mosa RT op Sint-Jansberg in Maaseik getroffen door een zware brand in de houtafdeling. Drie machineruimtes, eindwerken en projecten en kantoorruimtes gingen in de vlammen op. Donderdag konden door de brand de lessen voor tweeduizend leerlingen niet doorgaan.

LEES OOK:

Volledig scherm Zware brand in Het Wezeltje in Veldwezelt. © Bart Borgerhoff

Volledig scherm Zware brand in Het Wezeltje in Veldwezelt. © Bart Borgerhoff

Volledig scherm De eerste bluswerken aan het dak . Daarna moet het plafond ontmanteld en verder geblust. © jempi welkenhuyzen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.