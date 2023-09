Gerestau­reer­de burchtruï­ne van Brustem ingehul­digd: “Dit is een uithang­bord voor de rijke geschiede­nis van onze stad”

De eeuwenoude burchtruïne van Brustem, met een geschiedenis die teruggaat tot het jaar 1170, is vrijdag feestelijk ingehuldigd. Nadat de toren meer dan dertig jaar in stellingen stond, is de ruïne eindelijk klaar voor de toekomst. “De lange weg tot de uiteindelijke restauratie levert een boeiend verhaal”, licht de Truiense schepen van onroerend erfgoed, Mieke Claes (N-VA), toe.