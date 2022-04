Zomerschool voor kids met leerachterstand

Oud-Rekem “Schandalig? Ik vind het mooi!”: openen stadsmuur Oud-Rekem uit 1638 verdeelt de meningen

Er zit een breed en groot gat in de historische stadsmuur van Oud-Rekem uit 1638. Geen ongeluk, maar een bewuste keuze om het grootschalige woonproject ‘Radekheim’ beter te ontsluiten voor voetgangers en fietsers. Shockerend vinden sommigen, terwijl anderen over een verademing spreken. Alles gebeurde in elk geval volgens de wettelijke regels. Wij gingen langs en spraken met de inwoners.

26 april