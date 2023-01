Zestigste jaargang GOSSU-Tijdingen rolt van de drukpers

Hoofdredacteur en GOSSU-voorzitter Jean Maenen: “Aanvankelijk bundelden we de verslagen in GOSSU- Lezingen. Zo zijn er 10 edities verschenen. Vanaf 1973 veranderde de naam in ‘Tijdingen’. In het begin nog als gestencilde uitgave, intussen digitaal en in full-colour op A5-formaat, dankzij de steun van enkele lokale handelaars. Het periodiek wordt gedrukt op 160 exemplaren bij Copysprint Maasmechelen. We trachten steeds originele artikels en foto’s te publiceren. Niet zo eenvoudig, want het vraagt veel opzoekwerk.”