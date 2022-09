Zachter kraanwater voor Z.O.-Limburg

Dit zorgt ervoor dat 50.000 gezinnen in delen van Bilzen, Lanaken, Riemst en Tongeren op een duurzame manier zachter kraanwater thuis geleverd krijgen. Door de ontharding gaan huishoudtoestellen langer mee, verbruiken ze minder energie en hebben klanten minder last van kalkaanslag. Met de nieuwe waterproductiecentrale garandeert de Watergroep ook de volgende jaren lokaal drinkwater van de beste kwaliteit. Want op termijn wil men komen tot een ontharding van 45 procent. Daarvoor komen er nog bedrijven bij in de regio Tongeren, Nieuwerkerken, Kortessem en Borgloon. Wie wil weten of het water in zijn buurt zachter is geworden, kan dit checken via www.dewatergroep.be/ jouw-drinkwater.