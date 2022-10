Wordt conciërgewoning Kinderboerderij fietsenstalling?

Lanaken Kunst aan de Maas: levensboom eert landschap van Herbricht

Met de ‘Tree of Life’ van Mark Dion (V.S.) is het eerste permanent kunstwerk van het internationale kunstproject ‘Kunst aan de Maas’ letterlijk en figuurlijk ingebed in het rivierlandschap. De levensboom staat als landmark op een symbolische plek in het Lanakense gehucht Herbricht. Door de vele Maasoverstromingen werden de bewoners onteigend.

