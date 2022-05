Wolkbreuk zet Molenbergstraat blank

Deborah Heemskerk-Verhaegen bindt de kat de bel aan. “De greppel is overwoekerd en de riolering verstopt. Elke keer als er een fikse bui is, geraakt het water niet in de overloop. Buren zitten met gesprongen afvoerbuizen in de kelder. Afgelopen jaar was het twee keer prijs op één week tijd en nu staan de tuinen weer blank. Het water sijpelt zo binnen via de verluchtingsgaten. Er is blijkbaar meer geld en interesse in reptielentunnels dan voor de bewoners van de straat.”