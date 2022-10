Werknemer van carwash giet kokende olie over zijn collega: “Na een discussie over wat ze zouden eten”

LanakenEen 28-jarige man riskeert een celstraf van drie jaar, omdat hij zijn collega met kokende olie heeft overgoten in een carwash aan de Bilzerbaan in Lanaken. Het slachtoffer liep zware brandwonden op. “Zijn arm is zo verminkt dat hij niet meer te herstellen is.” Omdat de man nog geen verblijfsrecht in België had, is Fedasil geconfronteerd met de torenhoge medische kosten.