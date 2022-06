Werkloosheid met een derde gedaald bij jongeren in Lanaken: “Blij dat we onze doelstelling halen”

LanakenUit de werkloosheidscijfers van VDAB voor het afgelopen jaar, blijken de werkloosheidscijfers fel gedaald in Lanaken. Vooral bij de jongeren gaat het om een daling van 35 procent. “We zijn fier dat we onze doelstelling halen”, klinkt het bij de gemeente Lanaken.

Elk jaar becijfert de VDAB de werkloosheidscijfers per gemeente, stad en onze provincie Limburg. Uit de recente, bekeken van april 2021 tot maart 2022, blijkt dat Lanaken goed uit de bus komt. Het gaat om een totale daling van 14.2 procent, beter dan het Limburgse gemiddeld van 12 procent.

Jongeren

Opvallend voor Lanaken is de sterke daling van de werkloosheid bij de jongeren. Die daalde maar liefst met 35 procent, vergeleken met het jaar ervoor.

“Onze lokale ondernemers doen dagelijks inspanningen om de huidige jobs te behouden en bijkomende jobs te creëren”, reageert bevoegd schepen Astrid Puts (Open Vld). “Als gemeente ondersteunen we hen daarbij en scheppen we een gunstig ondernemersklimaat. Wetende dat de werkzaamheidsgraad effectief zelfs nog hoger ligt dan uit de cijfers blijkt, doordat personen die in Nederland werken niet altijd in deze cijfers worden opgenomen. Dus we mogen vaststellen dat de cijfers positief zijn en dat de inspanningen aldus beloond worden. Onze doelstelling blijkt behaald.”

In totaal wonen maar liefst 7.000 Nederlands in Lanaken, en zou een 3.000 van hen werkzaam zijn in Nederland, dus dat aantal is niet mee verrekend in het totaal.

Vacatures

Maar er kwam ook werk bij in de laatste 12 maanden. Zo zijn er 715 nieuwe vacatures opengesteld in Lanaken. Dat is een stijging met 98% vergeleken met een jaar eerder. Een sterkere stijging vergeleken met de rest van de provincie waar de vacatures met 54% stegen. Opvallend: momenteel zoeken 705 mensen naar een job in Lanaken. “De arbeidskansen liggen op dit moment eerder bij de grotere bedrijven waar een groot deel vacatures zijn bijgekomen. Ook zijn er meer jobs beschikbaar voor mensen zonder een diploma.”

De gunstige cijfers blijken ook positief voor de armoede onder de bevolking. Volgens dezelfde cijfers van de VDAB is het armoedecijfer in Lanaken gedaald van 11% naar 9%.

Van de totaal aantal werklozen in Lanaken blijkt 8,8 % jonger dan 25 jaar, is 40 % laaggeschoold, is 42 % al twee of meer jaar werkzoekend, en is 18 % van allochtone origine.