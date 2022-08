Werken aan fietsbrug Kanaal Briegden-Neerharen lopen vertraging op

Lanaken Bosbrand in Lanaken toch nog actief, brandweer bezig met nablussen: “Geen aanwijzin­gen van kwaad opzet”

De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg is vandaag nog bezig met nabluswerken in het bos- en natuurgebied in Lanaken, waar zondagavond brand was uitgebroken. “Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een grondbrand. Er zijn geen aanwijzingen van kwaad opzet. Brand in de ondergrond is een natuurfenomeen,” aldus de Lanakense burgemeester Marino Keulen (Open Vld), die de situatie nauwgezet opvolgt.

15 augustus