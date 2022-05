Werf Oud-Rekem stilgelegd nadat beenderen van kerkhof bovenkomen: “Respectloos, ze liggen hier al minstens een week”

Oud-RekemHet openbreken van de historische muur in Oud-Rekem heeft een nieuwe golf aan boosheid teweeggebracht. Het gat lokte veel nieuwsgierigen naar de werf, waar ze een lugubere ontdekking deden: beenderen en zelfs schedels, afkomstig van een vroeger kerkhof. “Dat laat je toch niet zo liggen!”, klinkt het massaal. De gemeente bevestigt dat de werf is stilgelegd.

De opening in de historische wal in hartje Oud-Rekem was een bewuste keuze om het grootschalige woonproject Radekheim beter te ontsluiten voor voetgangers en fietsers. Maar aan de achterzijde blijkt een heel aantal beenderen, afkomstig van de voormalige begraafplaats, naar boven gekomen. De beenderen liggen er al minstens een week, van toen de muur is opengebroken en kijklustigen al eens gingen piepen.

Quote Die botten liggen hier al langer, hoor. Ze hebben dit pas ontdekt toen de histori­sche muur is opengebro­ken Passanten

“Luguber” vindt de ene. “Niet abnormaal”, zegt de ander, want er lag ooit een kerkhof, gelinkt aan het psychiatrisch ziekenhuis dat in het kasteel gevestigd was. Waar iedereen het in koor over eens is: het laten rondslingeren van de beenderen had niet gemogen. “We zijn ter plaatse gekomen en de werfleider heeft de werken laten stilleggen”, zegt burgemeester Marino Keulen (Open Vld), die werd bijgestaan door Sofie Martens, diensthoofd omgevingsvergunningen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Mine Dalemans

“Men heeft een vondstmelding aan het Agentschap Onroerend Erfgoed gedaan. Hier lag het oude kerkhof van het psychiatrische centrum dat ooit in het kasteel gevestigd lag. De aannemer laat hier nu sleuven graven voor de nutsleidingen, te trekken tot op 0,5 meter diepte. Het kan gaan om menselijke resten die op minder dan 0,5 meter destijds zijn begraven en naar boven zijn gekomen. Dat oud kerkhof zit in de bouwvergunning. Net omdat er een kerkhof lag, mag men niet dieper dan 0,5 meter graven. De kans is daarom groot dat deze lichamen destijds minder diep werden begraven, mogelijk door plaatsgebrek.”

Onderkaken

Het Agentschap Onroerend Erfgoed ziet toe op de verdere afhandeling en correcte toepassing van de regels en een archeoloog van het Agentschap komt ter plaatse. De melding kwam evenwel pas laat, nadat burgers zelf aan de alarmbel trokken. Velen zijn boos. “Dat schedels, onderkaken, ruggenwervels en anderen beenderen zomaar rondslingeren, is een schande. Dat je er op stoot, kan goed zijn, maar je laat die niet zomaar liggen", zeggen passanten. “En de botten liggen hier al langer, hoor. Ze hebben dit pas ontdekt toen de historische muur is opengebroken.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De historische muur is opengebroken, zodat fietsers en wandelaars vlotter kunnen passeren. © Mine Dalemans

“Het is sowieso verboden dat burgers zich zomaar op werven begeven, want je kan je verwonden als je pakweg in een put zou vallen”, stelt Keulen daarop.

Poll

De burgemeester ziet de jongste dagen alvast heel wat kritiek passeren na de werken in Oud-Rekem. Uit een poll van HLN.be, ingevuld door 435 Maaslandse lezers, blijkt dat 78 procent tegen het openbreken van de historische wal is en ervoor kiest om die weer te dichten. 10 procent vindt het spijtig, maar denkt niet dat het nadelige impact zal hebben op het historische centrum. 11 procent vindt het openbreken wél een goed idee, en vindt dat men erfgoed durven combineren met moderne projecten.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het gat in de historische muur in Oud-Rekem. © Mine Dalemans

Archeoloog en inwoner van Oud-Rekem Joan Janssen betreurt de manier van openbreken van de historische wal. “Die muur was geklasseerd, daar zijn ooit nog 17de-eeuwse huisjes tegen gebouwd. Als je naar de muur kijkt, zie je nog oud pleisterwerk hangen, maar het is te laat. Welke materialen zijn toen gebruikt? Hoe zagen die huisjes mogelijk uit? Hoe groot waren ze? Je kan dat allemaal aflezen van zo’n historische muur, maar nu dus niet meer.”

Welgestelde buurt

De burgemeester verwijst op zijn beurt nogmaals naar het wettelijke kader. “Alles is vergund, en Onroerend Erfgoed is zelf meegegaan in dit verhaal. Als je naar Oud-Rekem in de jaren tachtig keek, woonden hier veelal kansarmen. Sinds de jaren negentig tot en met vandaag is het net één van de meest welgestelde buurten in de gemeente. Dit soort projecten kan die groei net ten goede komen.”

Volledig scherm Een stuk ruggenwervel. © Mine Dalemans