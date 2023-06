WEER. Kans op zo goed als helder weer in Lanaken vanochtend

Ondanks laag water wél kajakken mogelijk op de Maas: “Niet vergelijk­baar met de Ardennen”

Nu er in de vallei van de Ourthe en op nog andere plaatsen in de Ardennen een gedeeltelijk kajakverbod geldt door de lage waterstand, ontstaan er vragen over de kajakmogelijkheden in de Maasvallei. Ook daar ligt het waterpeil laag, maar volgens Koen Heemskerk van Kajak Maasland is alles nog perfect bevaarbaar. “Dat is zelfs sinds ons bestaan in 1985 nog nooit een probleem geweest”, vertelt hij.