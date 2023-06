WEER. Helder weer in Lanaken vanochtend

Lanaken Herden­kings­dienst uitvaart­zorg voor overlede­nen

Bij uitvaartzorg Roger Barthels vond afgelopen weekend een herdenkingsdienst plaats om de overledenen van het voorbije jaar te herdenken. De families waren hiervoor uitgenodigd. Het was de eerste keer dat dit werd georganiseerd. “De opkomst was groot en de reacties hartverwarmend”, aldus uitvaartadviseur Veerle Sandhövel. Een harpiste speelde sfeervolle muziek, mooie gedichten en teksten werden voorgedragen, afgewisseld met live zang. De foto’s van de overledenen werden getoond en afgesloten werd met een gebakje en een drankje. De volgende dienst is voorzien in december.