“We wisten wel dat er iets gaande was, maar dit? Onvoorstelbaar”: buren reageren nadat vrouw (58) wordt neergestoken en ex-man (57) verdrinkt

“Plots hoorden we een luide schreeuw. Dat moet ze geweest zijn.” De anders zo rustige Azaleastraat in Lanaken staat sinds gisterenmiddag in rep en roer. Een 58-jarige vrouw werd er rond 2 uur ‘s middags neergestoken. Even later werd haar ex-man aangetroffen in de Zuid-Willemsvaart in Maasmechelen, iets verderop. Haar toestand is stabiel, hij overleefde het niet. Het parket van Limburg onderzoekt nog of er een verband is tussen de feiten, maar voor de buren is het duidelijk wat er gisteren gebeurd is.