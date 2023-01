Wat bakt Axl Bijnens ervan in de finale van ‘The Bake Off Vlaanderen’?

RekemVanaf 16 november konden we kijken naar ‘The Bake Off Vlaanderen’ waar tien amateurbakkers de strijd met elkaar aangingen. Woensdag weten we wie zich tot ‘beste bakker van Vlaanderen’ mag kronen. Bij de drie finalisten nog steeds Axl Bijnens uit Rekem. Als jongste kandidaat (18) haalde hij vorige keer alles uit de kast om het golden ticket te krijgen. Weet hij zichzelf straks opnieuw te overstijgen?

Als kind vertoefde Axl vaak in de horeca. Enerzijds via zijn vader, die in de hotelsector werkte, anderzijds door zijn grootouders die een recreatiepark uitbaatten in Gellik. Van ‘nonna’ Rosa leerde hij de kneepjes van het vak. Als amateur-bakker zonder opleiding wilde Axl wel eens weten hoe ver hij in de wedstrijd zou geraken. Tot in de finale dus.

“Het werd de voorbije weken zeker geen feilloos parcours”, vertelt Axl, “ Vooral de zesde aflevering , het verhaal van de gebroken harten, was een dieptepunt. Ik was toen ook vrij vermoeid. Anderzijds ben ik zeer trots op mijn taart ‘met glas’ op. Ik had thuis niet geoefend. We krijgen vooraf de opdrachten, maar we moeten een eigen receptuur uitwerken. Soms is er echt weinig tijd tussen de opnames, waardoor je geen kans krijgt om één en ander vooraf uit te proberen. Dan wordt het echt tot de laatste minuut improviseren op de set.” Thuis gaat Bijnens dan weer voor de ‘moderne patisserie’. Denk aan ‘entremets’ zoals moussetaart of speciale éclairs.

Pornstar Martini

Of ze Axl intussen al herkennen op straat? “ Dat valt reuze mee, al werd ik op de kerstmarkt in Aken wel gespot en wilde men met mij op de foto. Ook met oudjaar, bij de Countdownparty, ben ik wel zes keer aangesproken. Sommigen vroegen naar het recept van mijn favoriete cocktail ‘Pornstar Martini’, anderen wilden weten waar ik mijn kleding koop en nog anderen probeerden uit te vissen of ik de finale haal. Het voelt vreemd als je met je vrienden uitgaat, maar ik ben altijd wel ‘in’ voor een babbeltje, hoor.”

Eerst een diploma

Nu Bijnens zo ver is doorgedrongen, lijkt het logisch dat hij zijn kennis gaat verzilveren in een bakkerij. Maar schijn bedriegt. “Momenteel steek ik een handje toe bij Jaline Vandromme in Tongeren. Zij was de winnares van 2019. Maar ik doe dit eerder om voeling te blijven houden met de bakkerswereld. Zelf wil ik volgend jaar verder studeren. Ik volgde de opleiding Natuur en Groentechnische Wetenschappen. Daarom denk ik mijn studies verder te zetten in de biotechnologie. Maar kunst interesseert me ook en daarnaast teken ik ook graag, dus het kan evenzeer grafisch design worden. Ik weet het nog niet, maar ik vind het wel belangrijk om een diploma te halen, waardoor je altijd iets hebt om op terug te vallen. Daarnaast is het wel mijn ambitie om op flexibele basis te blijven bakken. Op bestelling bijvoorbeeld.”

De opdracht voor de finale woensdag is alvast bekend. De signatuurproef vraagt om een ‘revisit’ van het bekende ‘Bake Off’-taartje, en men wil een ‘millefeuille caramélisé’. Afwachten wat Axl ervan bakt.

De finale van Bake Off Vlaanderen is te bekijken op 4 januari om 21 uur via Play 4.