Waar Rudi zijn café onder water zag lopen, opent zomerbar Maasvalley: “Dubbel gevoel, maar ik zal er zéker een pintje drinken”

Sint-Truiden Van de rechtbank naar museum De Mindere voor Tony Heeren (66): “Als stagiair-advocaat leerde ik de minderbroe­ders met hun glas wijn in de hand kennen”

Hij was voorzitter van de Limburgse rechtbank en is dat nu van museum De Mindere in Sint-Truiden. Voormalig onderzoeksrechter Tony Heeren (66) startte zijn loopbaan zo’n 40 jaar geleden vlak bij de Truiense minderbroeders. Hij keert nu terug naar de site met een team vol jong talent om het museum de toekomst in te loodsen. “De Mindere mag gerust wat meer op de kaart gezet worden.”

17:19