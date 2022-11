Vrouwen aan de macht: prinsessen Sandy en Naomie

De verkiezing gebeurde reeds voor de 49e keer bij de volwassenen. Volgend jaar een halve eeuw carnaval in Smeermaas! Sandy Meuris is samen met ‘Bergtapper’ Dennis Schetters. Samen wonen ze in de Oude Heirbaan, die intussen is omgedoopt tot ‘Prinsessestraot’. Ze is lid van CV ‘De Doorbieters’, net als haar voorgangster. Binnen de geschiedenis van de vastenavond is ze de vijfde prinses. Vrouwen aan de macht, ook bij de jeugd want Naomie Eurlings kreeg carnaval met de paplepel binnen. De ouders Dennis en Mieke Molenbroeck zijn immers lid van KV ‘Van Alles Get’. Naomie zit in het 1e jaar Pyxiscollege.