Vrouwen aan de macht met carnaval, dankzij prinsessen Sandy en Naomie

Bilzen IN BEELD. Griezelen met een bolletje hersenen, vleeswor­men of oogbollen bij ‘Ons Ijshuys’: “Eén dag per jaar zijn we ‘Ons Heksenhuys’”

Het is weer tijd om te griezelen in Ons Ijshuys in Bilzen. Eens per jaar, op Halloween, toveren Diem en Priscilla hun zaak om in een Halloween-paradijs met echte begraafplaats, heksen op het dak en in de zaak en in plaats van bolletjes vanille-, chocolade- of aardbeienijs worden er vandaag aangepaste lekkernijen voorzien van hersenen tot vleeswormen.

1 november