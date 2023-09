Volle kerk neemt afscheid van pastoor Jos Vanderlee

49 straten krijgen nieuwe naam door fusie Bilzen en Hoeselt en daar is niet iedereen blij mee: “Was dit nu echt nodig? Al dat werk en al die kosten”

Bilzen-Hoeselt, Biesen, Bivelen of Demershoven. In een van die vier gemeenten zullen de inwoners van Bilzen en Hoeselt vanaf 2025 wonen. Dit najaar mogen ze stemmen over de nieuwe naam van hun fusiegemeente. Maar ook de namen van 49 straten staan nog ter discussie. Twee keer dezelfde straat in één gemeente is geen optie en dus zullen honderden gezinnen binnen anderhalf jaar in een ‘nieuwe’ straat wonen. Wij gingen eens horen wat de bewoners en ondernemers daar zelf van vinden.