Vernieuwd recyclagepark moet voor vlotte doorstroming zorgen

Hoeveel kost een pintje? En hoe geraak je er het vlotst? Alles wat je moet weten over Genk on Stage

Op vrijdag, zaterdag en zondag wordt het Genkse stadscentrum weer de grootste trekpleister van onze provincie, want dan keert het gratis stadsfestival Genk on Stage weer naar de stadskern. Met kleppers als Daan, Merol en #LikeMe On Tour belooft het een grote opkomst te worden. Ga jij dit weekend naar Genk on Stage? Wij bundelen alle informatie die je nodig hebt.