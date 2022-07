Verkoop kasteel Pietersheim, exploitatie verzekerd

LanakenDe verkoop van het kasteel Pietersheim is ‘talk of the town’ in Lanaken. Gelderburg Estates Bv zet het jachtslot in de vitrine, vijf jaar na aankoop van de gemeente . Maar de exploitatie is verzekerd, aldus Event Management Group, die Pietersheim uitbaat.