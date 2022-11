Verkeerscirculatieplan is een zootje

In september was er ook al een GAR gestemd rond de Blauwe Zone. En de voorbije jaren werd het circulatieplan al meerdere keren bijgestuurd. “Lanaken-centrum is een doolhof. Men voert nu 200 auto’s per uur af langs kleine wegen, die vroeger amper bereden werden en die hier niet geschikt voor zijn”, aldus Withofs. “ Het is duidelijk dat het circulatieplan gewoon niet werkt, ook niet na de gemaakte aanpassingen. Zo’n belijning is een druppel op de hete plaat. De desinvestering van weleer moet waarschijnlijk verdoezeld worden. En dus gaan we een oplossing zoeken voor parkeren, maar het echte probleem pakt men niet aan. Zo wordt het verkeer dat vanaf het Molenweide plein door het straatje In de Bruel naast de KBC gelokt. Iedereen die naar Rekem, Neerharen, Maasmechelen en Zutendaal moet, moet daar langs. Je zult er maar wonen.”