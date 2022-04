Veldwezelt gaat gebukt onder trillingshinder

Probleem is dat het verkeer met een grote snelheid over putten en wegversmallingen rijdt. De rand is uitgesleten. Diverse huizen daveren, waardoor het onleefbaar wordt in de straat.

Bij AWV is het probleem bekend. “We hebben al gemerkt dat op sommige locaties dwarse scheuren door de toplaag komen. Ze zijn nog smal en worden bij goed onderhoud dichtgemaakt met voegvulling. We hebben daarnaast trillingsmetingen uitgevoerd. De analyse leert ons dat er zich holtes bevinden in de fundering. Deze zouden aanleiding kunnen geven tot de trillingen, al is dat niet zeker. In onderling overleg gaan we daarom 2 zones aanpakken in mei of juni. We zullen zowel top- als onderlaag wegfrezen en de weg opbouwen met 2 lagen asfalt en een scheurremende laag ertussen. Dit moet de oplossing zijn voor de trillingen en bijkomende geluidshinder in de woningen.”