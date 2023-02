Veel fake news in de Bèssemgezèt

Limburg Biermedium ‘Beers From Limburg’ pakt gouden medaille op Beer Awards 2022

‘Beers From Limburg’ heeft de gouden medaille behaald op de Beer Awards 2022 in de categorie ‘Online Biermedia van het Jaar’. “Dat Beers from Limburg als kleine, regionale speler deze eerste prijs pakt? Dat is een ongelofelijk aangename verrassing”, klinkt het.

10 februari