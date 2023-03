Veel belangstelling voor T-Rex Stan op ‘Knowledge Festival’

Afgelopen weekend telde men nog zo’n 270 bezoekers, waaronder tal van schoolgaande jeugd, die hier een les geschiedenis in de praktijk beleefden. Ook burgemeester Marino Keulen en schepen Peter Verheyen (beiden Open Vld) bleken zeer onder de indruk van Stan, zoals de originele T-Rex heet. Hoteleigenaar Jochen Leën en Salesvertegenwoordiger Pim Olischlager verzorgden de rondleiding. “Een indrukwekkende ervaring, als je weet dat deze dino’s hier 60 miljoen jaar geleden op aarde rondliepen. Of nog: het maanlandschap met de meteoriet van 7,3 miljard jaar oud, dat is ongeëvenaard in de beide Limburgen. Zelf hebben we in Veldwezelt een unieke middenpaleolithische Neanderthalersite. Als je dat allemaal in een tijdskader plaatst, moet je vaststellen dat onze tijd op aarde toch maar bepekt is. Het maakt je klein.”