VBS Aan de Basis opent nieuw schoolsecretariaat

Lanaken LEVENSVER­HAAL. Limburgse wielermama Sylvi Thijs is niet meer: “Haar pannenkoe­ken deden wonderen”

Afgelopen weekend is Sylvi Thijs uit Lanaken overleden. Sylvi stond bekend als de ultieme wielermama in het Limburgse. Ze was een vaste waarde op de koers en alle wielrenners waren bij haar meer dan welkom. Haar laatste gevecht tegen kanker kon ze echter niet winnen. In november zou Sylvi 57 jaar worden. Heel veel renners stonden even stil bij het verlies van een prachtige persoon.

25 augustus